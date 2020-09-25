Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине рассказали, чем Путин шантажирует Зеленского
В Украине рассказали, чем Путин шантажирует Зеленского
"Мы не банкомат": Зеленский получил резкий ответ из ЕС
"Мы не банкомат": Зеленский получил резкий ответ из ЕС
Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку
Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку
Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио
Звезда "Форсажа" Вин Дизель вышел из зоны комфорта и записал свой первый сингл: аудио

"Мы не банкомат": Зеленский получил резкий ответ из ЕС

"Мы не банкомат": Зеленский получил резкий ответ из ЕС
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: ЕРА
В ЕС расчитывают, что Украина в полной мере воспользуется преимуществами сотрудничества по Соглашению об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Такое мнение высказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

В тексте статьи говорилось, что он уже напоминал Зеленскому, что ЕС не благотворительная организация и не банкомат, а лучшим из способов в поддержке Украины, есть - помощь в реформировании страны. Хотя, в первую очередь, только сами граждане могут воплотить эти изменения. А богатая и демократическая Украина существенно стабилизирует ситуацию в регионах соседства.

Также Боррель подчеркнул, что ЕС и его страны-члены и так помогают Украине бороться с корона-кризисом, выделив более 190 млн евро по инициативе "Команда Европа" (Team Europe). 

Хотя и коронавирус ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине как это наблюдается и в других странах мира а ВВП в стране во втором квартале упал на 11,4%, но не все сложности связаны только с коронавирусом. - отметил представитель ЕС.

Боррель также подчеркнул, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние, и, например, они обладают большинством национальных телеканалов.

"Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества", - отметил дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ЕС, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии
02 В Украине перестанут принимать часть денег: от каких купюр нужно избавиться
03 В Украине рассказали, чем Путин шантажирует Зеленского
04 Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
05 "До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото
Осенние каникулы могут перенести: названы даты
Осенние каникулы могут перенести: названы даты
Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со &quot;взрывчаткой&quot;: что известно об инциденте
Кандидату на пост главы ОТГ подбросили пакет со "взрывчаткой": что известно об инциденте
Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером
Наталья Могилевская подогрела слухи о романе с миллионером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь