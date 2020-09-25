"Мы не банкомат": Зеленский получил резкий ответ из ЕС

В ЕС расчитывают, что Украина в полной мере воспользуется преимуществами сотрудничества по Соглашению об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Такое мнение высказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

В тексте статьи говорилось, что он уже напоминал Зеленскому, что ЕС не благотворительная организация и не банкомат, а лучшим из способов в поддержке Украины, есть - помощь в реформировании страны. Хотя, в первую очередь, только сами граждане могут воплотить эти изменения. А богатая и демократическая Украина существенно стабилизирует ситуацию в регионах соседства.

Также Боррель подчеркнул, что ЕС и его страны-члены и так помогают Украине бороться с корона-кризисом, выделив более 190 млн евро по инициативе "Команда Европа" (Team Europe).

Хотя и коронавирус ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине как это наблюдается и в других странах мира а ВВП в стране во втором квартале упал на 11,4%, но не все сложности связаны только с коронавирусом. - отметил представитель ЕС.

Боррель также подчеркнул, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние, и, например, они обладают большинством национальных телеканалов.

"Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества", - отметил дипломат.