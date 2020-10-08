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16-летняя девочка стала премьером Финляндии (Фото)

16-летняя девочка стала премьером Финляндии (Фото)
Обновлено 05:06 Сегодня Телеграф BBC Фото: Le Parisien
Премьер Финляндии Санна Марин в целях борьбы с гендерным неравенством позволила 16-летней девушке на день занять свое место.

16-летняя Аава Мурто не принмала никаких важных законов, однако провела ряд встреч с политиками, чтобы осветить права женщин в сфере технологий. 

Акция проведена накануне Дня девочки в ООН, отмечающегося 11 октября, и является частью глобальной кампании детской благотворительной организации.

Финляндия уже четвертый год принимает участие в программе "Girls Takeover" организации Plan International, которая позволяет подросткам из разных стран мира на один день занять место лидеров в политике и других сферах.

Санна Марин и Аава Мурто

В этом году основное внимание было уделено продвижению цифровых навыков и технологических возможностей для девочек.

В прошлом году Финляндия заняла третье место в отчете Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве. Однако женщины по-прежнему недопредставлены в технологическом секторе.

Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, она была приведена к присяге в прошлом году в возрасте 34 лет.

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Финляндия, Санна Марин, Аава Мурто.

Автор:

Телеграф
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