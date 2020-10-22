Злоумышленник, захвативший заложников в Грузии, направляется в сторону Абхазии

Злоумышленник покинул здание банка и уехал на полицейской машине.

Злоумышленник, захвативший заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди, движется в сторону Абхазии.

"Захватчик филиала банка Грузии в Зугдиди с тремя заложниками направляется на машине в сторону Абхазии", - сообщает местное ТВ.

Мужчина покинул территорию банка с тремя заложниками, на кадрах в соцсетях видно, как он выходит из здания с поднятой рукой, в которой, предположительно, держал гранату. Остальные заложники, согласно заявлению полиции, были освобождены.

"На данном этапе 43 заложника, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия", - говорится в заявлении МВД Грузии.

Ранее телеканал "Рустави 2" сообщал, что мужчина получил деньги. Их ему доставили специальной техникой.

Как сообщалось, вооруженный мужчина захватил здание банка в городе Зугдиди, в заложниках оказалось 30 человек - сотрудники банка и клиентов. При этом злоумышленник отпустил пожилых людей.

Позже, он вышел на связь с местными СМИ и через одного из заложников потребовал 500 тысяч долларов и гарантии безопасности.