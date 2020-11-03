Провела под завалами после землетрясения почти четверо суток: в Измире спасли 3-летнюю девочку (фото, видео)

Губернатор Измира Селим Кошгер сообщил, что спасена 3-летняя девочка по имени Айда Гезгин.

Айда Гезгин стала 107-ым человеком, спасенным из-под завалов в Измире, отмечает «Анадолу».

Нусрет Аксой, участвовавший в спасении ребенка, рассказал, что ребенок был зажат около стиральной машины в одной из разрушенных квартир.

Видео: aa.com.tr

«Сначала я услышал ее голос и сообщил об этом другим спасателям. Когда добрался до девочки, спросил ее имя, спросил, может ли она помахать рукой. Она подняла руку и помахала», - сказал он.

Фото: aa.com.tr

Врачи сообщили, что состояние ребенка удовлетворительное.

Фото: aa.com.tr

Спасательные операции в Измире продолжаются.

Напомним, что вчера была спасена трехлетняя девочка, которая провела под завалами в Турции 65 часов и выжила.

Количество жертв землетрясения на западе Турции достигло 102. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным управления, вслед за 6.6 бальным землетрясением 30 октября, на западе Турции был зафиксирован 1401 толчок более слабой силы, причем в 44 случаях магнитуда афтершоков превышала 4.

Число пострадавших составило 994. Из них 884 уже выписаны из больниц, лечение 147 продолжается, и 12 находятся в реанимации.

Разбор завалов 12 из 17 разрушенных жилых домов завершен.