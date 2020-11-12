Польские националисты вышли на улицы в День независимости, произошли столкновения

В среду, 12 ноября, Марш независимости прошел по улицам польской столицы. В Варшаве ультраправые устроили беспорядки. Были регулярные столкновения с офицерами.

Во время Марша независимости в Варшаве пострадали 35 полицейских. Речь идет о травмах позвоночника, травмах головы, переломе руки. Об этом сообщает RMF24.

Представитель главного коменданта полиции Варшавы Сильвестр Марчак заявил, что всего задержали более 300 человек. По его словам, 270 из них уже отпустили и на 260 человек наложили штрафы. Еще 36 митингующих задержали в рамках расследования других уголовных дел.

Полиция сообщила, среди прочего, что камни и сигнальные ракеты летели в сторону полицейских на кольцевой развязке де Голля.

Смотрите видео с места событий:

Напомним, что 11 ноября - День независимости Польши. Историческое событие произошло в 1918 году, когда завершилась первая мировая война.