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В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео

В Германии водометами разгоняют протесты из-за карантинных ограничений. Видео
Обновлено 20:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В немецком Франкфурте около тысячи человек собрались на демонстрации против коронавирусных ограничений. 

На видео, размещенном в Телеграм-канале "Раньше всех" видно, как полиция применяет водомет против группы протестующих. 

"Полиция Франкфурта сообщила, что применила водометы против участников акции против ограничений в связи с COVID-19", - сказано в сообщении.

Однако, как сообщило болгарское издание БТА, помимо согласованной с немецкими властями акцией против коронавирусных ограничений, прошла и несогласованная антирасистская контрдемонстрация 

Как отмечается, именно против этих протестующих и были применены водометы. 

2 ноября Германия ввела жесткий карантин из-за ускорения темпов распространения коронавируса. В частности была запрещена работа ресторанов, баров и кинотеатров. 

Как сообщалось ранее, 14 ноября в Украине прошел первый день карантина выходного дня и в сети рассказали, как украинцы его восприняли. 

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Все по теме:

Германия, Протесты, Карантин, Франкфурт, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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