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Среда, 18.11.2020
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Полиция водометами разгоняет протестующих против карантина в Берлине: появилось видео

Полиция водометами разгоняет протестующих против карантина в Берлине: появилось видео
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф

Сразу несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений и антипрививочников прошли сегодня, 18 ноября в правительственном квартале Берлина. По оценкам полиции, на акции вышли от 5 до 10 тысяч человек.

Самая многочисленная демонстрация несогласия с введенными в стране ограничениями состоялась около Бранденбургских ворот. 

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Полицейские призывали протестующих разойтись, однако участники не последовали указаниям, полиция применила водометы.

Напомним, что уровень заболеваемости коронавируса в Германии вернулся к апрельскому.

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Все по теме:

Германия, Берлин, Карантин, Коронавирус, СОVID-19.

Автор:

Телеграф
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