Полиция водометами разгоняет протестующих против карантина в Берлине: появилось видео

Сразу несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений и антипрививочников прошли сегодня, 18 ноября в правительственном квартале Берлина. По оценкам полиции, на акции вышли от 5 до 10 тысяч человек.

Самая многочисленная демонстрация несогласия с введенными в стране ограничениями состоялась около Бранденбургских ворот.

Полицейские призывали протестующих разойтись, однако участники не последовали указаниям, полиция применила водометы.

12:36 an der Eberstraße drängt die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und Einsatzkräften zurück. #Be1811 #B1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/AckDYQT69p — David Peters (@dap_dortmund) November 18, 2020

Напомним, что уровень заболеваемости коронавируса в Германии вернулся к апрельскому.