Полиция водометами разгоняет протестующих против карантина в Берлине: появилось видео

Сразу несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений и антипрививочников прошли сегодня, 18 ноября в правительственном квартале Берлина. По оценкам полиции, на акции вышли от 5 до 10 тысяч человек.
Самая многочисленная демонстрация несогласия с введенными в стране ограничениями состоялась около Бранденбургских ворот.
Полицейские призывали протестующих разойтись, однако участники не последовали указаниям, полиция применила водометы.
12:36 an der Eberstraße drängt die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und Einsatzkräften zurück. #Be1811 #B1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/AckDYQT69p— David Peters (@dap_dortmund) November 18, 2020
Напомним, что уровень заболеваемости коронавируса в Германии вернулся к апрельскому.