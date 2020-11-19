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Умер во время задержания: в Польше произошла трагедия с украинцем

Умер во время задержания: в Польше произошла трагедия с украинцем
19:57 Сегодня Телеграф

44-летний украинец умер сразу после того, как полицейские Бжезины Лодзинского воеводства в Польше надели на него наручники. За минуту перед этим правоохранители применили электрошокер.

Подробности смерти украинца, который приехал в Польшу на заработки, сообщает Dzienniklodzki. 

Все обстоятельства гибели мужчины расследуют прокуроры. По словам правоохранителей, информации о том, из-за чего именно умер мужчина, пока нет.

Ключевыми в этом деле будут результаты вскрытия. Однозначно установлено лишь то, что мужчина умер сразу после задержания.

Известно, что гражданин Украины приехал в Польшу из Тернопольской области 10 ноября для работы на стройке.

Поздно вечером 15 ноября полицейские получили информацию, что агрессивно настроенный мужчина в возбужденном эмоциональном состоянии пытался попасть во двор и в дом местных жителей. При этом он должен был соблюдать обязательный карантин, но нарушил самоизоляцию.

По словам полицейских, украинец вел себя агрессивно и в отношении правоохранителей: бросался в них различными предметами и якобы вытащил нож.

Копы вызвали подмогу. Они отчитались, что пытались успокоить украинца словесно, но это не помогло. Против него применили силу – сначала слезоточивый газ, что не принесло результата, а потом парализатор, что позволило надеть на мужчину наручники. После этого ему сразу стало плохо. Спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть задержанного.

Расследование инцидента взято под личный контроль Консульского отдела посольства Украины в Польше.

Напомним, что в результате взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа, погиб молодой гражданин Украины.

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Все по теме:

Польша, Полиция, Заробитчане.

Автор:

Телеграф
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