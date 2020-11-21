Турция ужесточила карантин: как это отразится на туристах

Власти Турции ввели комендантский час в выходные дни на всей территории страны.

Об этом сообщает Meduza.

"Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Власти Турции приняли решение закрыть до конца этого года все кинотеатры в стране. Бары и рестораны будут работать только на вынос. Школы перейдут на дистанционное обучение.

Работу торговых центров, рынков и парикмахерских ограничат с 10:00 до 20:00.

Однако, иностранных туристов, освободили от карантинных ограничений начиная с 21 ноября.

Рестораны в гостиницах будут работать для посетителей в обычном режиме. В аэропортах заведения не будут закрывать.

Главное условие - иметь с собой документы, подтверждающие бронирование.

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