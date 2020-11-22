Журналист попал на секретное совещания министров обороны ЕС в Zoom: как ему это удалось (видео)

Голландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к виртуальному совещанию министров обороны стран Европейского союза.

Об этом сообщают ряд европейских СМИ.

Верлаан обнаружил в Twitter фото, которое разместила министр обороны Нидерландов.

На снимке была видна часть пароля для входа в видеоконференцию. Этим смог воспользоваться журналист, чтобы проникнуть на конференцию.

На кадрах видно как некоторые из представителей стран ЕС встретили журналиста смехом, а глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель спросил, знает ли он, что конференция секретная.

"Да, да. Мне очень жаль. Я журналист из Нидерландов. Мне очень жаль, что я прерываю вашу конференцию", - сказал корреспондент Даниэль Верлаан.

Журналисту пригрозили уголовным преследованием. После чего он быстро покинул видеочат, извинившись за вторжение.