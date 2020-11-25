Больше 600 смертей за сутки: Великобритания установила новый антирекорд по коронавирусу

За сутки вторника, 24 ноября, в Великобритании насчитали 608 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. Этот показатель оказался самым высоким за последние 6 месяцев, начиная с 12 мая.

Об этом сообщает The Independent.

При этом, с начала пандемии от осложнений коронавируса умерли 55 838 граждан Великобритании. В тоже время положительные результаты тестов на наличие COVID-19 получили еще 11 299 британцев. В связи с этим общее число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона человек.

Отметим, что по данным сайта Worldometer, который ведет ежедневный подсчет заражений коронавирусом в мире, всего на планете на данный момент насчитывается более 60 миллионов 220 тысяч больных. Лидерами антирейтинга по количеству заражений в мире являются США (почти 13 миллионов зараженных), Индия (более 9 миллионов больных), Бразилия (более 6 миллионов случаев заражения), Россия и Франция (более 2 миллионов заражений).

Напомним, по состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировали 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.