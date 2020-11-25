Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Будапешт вызвал "на ковер" посла Украины из-за отказа во въезде венгерскому чиновнику
Будапешт вызвал "на ковер" посла Украины из-за отказа во въезде венгерскому чиновнику
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
В сериале "Ферзевый гамбит" показали матч украинского чемпиона мира по шахматам
В сериале "Ферзевый гамбит" показали матч украинского чемпиона мира по шахматам

Больше 600 смертей за сутки: Великобритания установила новый антирекорд по коронавирусу

Больше 600 смертей за сутки: Великобритания установила новый антирекорд по коронавирусу
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф

За сутки вторника, 24 ноября, в Великобритании насчитали 608 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. Этот показатель оказался самым высоким за последние 6 месяцев, начиная с 12 мая.

Об этом сообщает The Independent.

При этом, с начала пандемии от осложнений коронавируса умерли 55 838 граждан Великобритании. В тоже время положительные результаты тестов на наличие COVID-19 получили еще 11 299 британцев. В связи с этим общее число заболевших коронавирусом превысило 1,5 миллиона человек. 

Отметим, что по данным сайта Worldometer, который ведет ежедневный подсчет заражений коронавирусом в мире, всего на планете на данный момент насчитывается более 60 миллионов 220 тысяч больных. Лидерами антирейтинга по количеству заражений в мире являются США (почти 13 миллионов зараженных), Индия (более 9 миллионов больных), Бразилия (более 6 миллионов случаев заражения), Россия и Франция (более 2 миллионов заражений).

Напомним, по состоянию на утро 25 ноября в Украине зафиксировали 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Смерти, Коронавирус, Антирекорд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
02 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
03 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
04 Касается каждого: в Украине вступили в силу изменения ПДД
05 В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ялте резко сократят подачу воды
В Ялте резко сократят подачу воды
Пару дней тепла и снова похолодание: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Пару дней тепла и снова похолодание: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Получившего украинское гражданство противника Путина задержали в Индонезии: ему грозит высылка в Россию
Жителей ОРДЛО хотят бесплатно тестировать на коронавирус прямо на КПВВ: что об этом известно
Жителей ОРДЛО хотят бесплатно тестировать на коронавирус прямо на КПВВ: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь