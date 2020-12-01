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Крупнейшая авиакомпания Британии попала в грокий скандал из-за пикатных фото стюардессы

Крупнейшая авиакомпания Британии попала в грокий скандал из-за пикатных фото стюардессы
06:23 Сегодня Телеграф

Стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в интимных связях с пилотами и пассажирами после того, как в сеть попали ее откровенные фото, которые она сама и выложила.

Об этом сообщает издание The Sun.

Бортпроводница, имя которой пока неизвестно, завела аккаунт в одной из соцсети, куда "сливала" снимки интимного характера. На них она, не стесняясь, демонстрировала свою фигуру, стройные ножки в короткой юбке.

Стюардесса в Британии занималась проституцией

Интересно, что эти фото также сопровождались не менее пикантными подписями.

"Дорогой пассажир, я ваше развлечение в полете. Что бы вы хотели, чтобы я сделала?" - говорится в одной из них.

Стюардесса в Британии занималась проституцией

Также она открыто призналась, что вступала в интимную связь с пилотами и пассажирами самолетов, на борту которых работала. Причем, оказывает такие "услуги" она не бесплатно. Ее "такса" составляет 50 фунтов стерлингов (почти 67 долларов США, - прим. ред.)

На данный момент авиакомпания British Airways начала служебное расследование, по итогам которого должна быть, как минимум, установлена личность стюардессы, которая позволяет себе подобные "вольности" на рабочем месте.

 

 

 

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Все по теме:

Великобритания, Фото, Скандалы, Стюардессы.

Автор:

Телеграф
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