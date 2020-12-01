Появилось видео задержания водителя, наехавшего на людей в Трире

Во вторник, 1 декабря, в немецком городе Трир водитель автомобиля Range Rover выехал на пешеходную зону и врезался в толпу людей. По предварительной информации, на месте погибло два человека, а около 10-ти пострадали.

Водитель, совершивший наезд в Трире, был задержан полицией, а его автомобиль арестован.

Сотрудники правоохранительных органов призывают местных жителей пока избегать района, где случилось трагическое ЧП.

Zum Geschehen in #Trier: Bitte verbreiten Sie keine Spekulationen. Gesicherte Informationen gibt es bei den Kollegen der @PolizeiTrier #TR0112 https://t.co/5Y2jxvQHxc — Polizei Rheinpfalz (@PP_Rheinpfalz) December 1, 2020

В сети показали на видео, как проходило задержание мужчины:





