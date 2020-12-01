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Находился в приступе ярости: что известно о мужчине, протаранившем людей в Трире

Находился в приступе ярости: что известно о мужчине, протаранившем людей в Трире
17:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В немецком городе Трир водитель серого Range Rover проехался по людной улице на скорости около 70 км/ч и сбил группу людей.

Об этом сообщает Volksfreund.

Согласно словам бургомистра города Вольфрама Лайбе, задержанному злоумышленнику 51-год, он является гражданином Германии и проживает в районе Трир-Саарбург.

Отмечается, что во время инцидента мужчина находился в приступе ярости. 

Также известно, что число пострадавших после наезда выросло с 10 до 15 человек, а число погибших возросло с двух до четырех. Сообщается, что один из погибших - ребенок. 

В районе, где произошла трагедия, работает полиция и врачи. Жителей города просят не приближаться к центру города

Как сообщалось ранее, в сети показали, как происходило задержание мужчины, который сбил людей в Трире.

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Германия, ДТП, Трир.

Автор:

Телеграф
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