В Европе задержали российского шпиона, работавшего на ФСБ

Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, его подозревают в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке. Как рассказал прокурор, россиянин находится под стражей с июля 2020 года.

Отметим, ранее внутренняя служба безопасности Европейской внешнеполитической службы предупредила европейских дипломатов и военных о шпионской активности китайской и российской разведок в Бельгии. В частности, по ее данным, в бельгийской столице активны около 250 китайских и 200 российских шпионов. Дипломатов предостерегли, в частности, от посещения отдельных заведений в непосредственной близости до европейского квартала, в том числе стейк-хауса и кафе в пешей доступности от здания Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская шпионская активность растет, сообщили в швейцарской разведке после обнародования двух громких дел, в которых подозревают, что разведка РФ пыталась развернуть деятельность на территории Швейцарии.