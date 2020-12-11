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Помог локдаун: в Британии нашли клад золотых монет с инициалами жен Генриха VIII (фото)

Помог локдаун: в Британии нашли клад золотых монет с инициалами жен Генриха VIII (фото)
00:41 Сегодня Телеграф Фото: dailymail

В Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду.

Об этом сообщает "Dailymail".

Клад нашла семья, проживающая неподалеку от национального парка Нью-Форест в графстве Гэмпшир. Целенаправленно они ничего не искали, просто делали в саду прополку.

Всего было найдено 63 золотые монеты и одна серебряная, отчеканенная в XV-XVI вв. Скорее всего они были спрятаны в 1540 году и на них имеются инициалы Генриха VIII, а также трех его жен - Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Джейн Сеймур.

Находку передали Британскому музею.

По оценкам экспертов, общая стоимость монет намного превышала среднегодовую заработную плату человека, жившего в период Тюдоров - около 24 фунтов стерлингов, что эквивалентно 14000 фунтов стерлингов (более 18,6 тысяч долларов) сегодня.

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Все по теме:

Монеты, Музей, Тюдоры, Британия, Находка.

Автор:

Телеграф
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