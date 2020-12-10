В Европе произошла авария на АЭС: стало известно об опасных последствиях

Сегодня 10 декабря, произошло аварийное отключение второго энергоблока на финской АЭС "Олкилуото".

Об этом сообщает "Stuk.fi".

"В Управление по радиационной и ядерной безопасности 10.12.2020 в 13:00 поступила информация о серьезном производственном нарушении, которое привело к быстрой остановке на объекте 2 АЭС "Олкилуото"", - сказано в сообщении.

Неисправность на станции зафиксировали, когда системы измерения радиации показали более высокие уровни радиации внутри станции.

В компании добавили, что в результате инцидента не произошла утечка радиации в окружающую среду, опасности для людей также нет.

Уровень радиации вокруг финской АЭС "Олкилуото" по состоянию на 16:15 10 декабря 2020 года

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