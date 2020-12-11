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Польский перевозчик попал в скандал из-за "бандеровца" в Европе (фото)

Польский перевозчик попал в скандал из-за "бандеровца" в Европе (фото)
18:27 Сегодня Телеграф

Польском перевозчику пришлось извиняться за грузовик, украинский водитель которой разместил на лобовом стекле большой баннер с надписью "Бандера".

Об этом сообщает портал Onet.

Водитель, нанятый в одной из свентокшиских транспортных компаний, разместил за стеклом большой баннер с фамилией Бандеры, охватывающей почти всю ширину кабины.

Таким образом, надпись "Бандера" стал одним из самых заметных элементов грузовика, привлекая внимание больше, чем, например, обозначение перевозчика.

При этом грузовик осуществляла международные рейсы на польских регистрационных номерах.

Кто-то сфотографировал ее на территории Италии, фотография попала в Facebook и сразу же вызвала там огромный скандал.

Тему высветили польские СМИ, в частности портал "Lublin112.pl". Его авторы сообщили о баннер владельцу грузовика, попросив прояснить дело. Компания разместила свой ответ на Facebook.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера / сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. мы отреагировали сразу после получения информации ", - заявил перевозчик.

К ответу компания привлекла фотография, на которой стекло грузовика уже лишено надписи "Бандера".

Напомним, что во вторник, 1 декабря в Ворцлаве (Польша) погиб украинец, его придавило металлическими конструкциями на стройке, и он упал с высоты.

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Украина, Польша.

Автор:

Телеграф
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