Миллионы крыс атакуют дома людей: в Британии предупредили о последствиях локдауна

Закрытие пабов и ресторанов из-за локдауна в Великобритании приведет к тому, что миллионы проголодавшихся крыс попытаются проникнуть в дома людей.

Об этом сообщает Mirror.

"Крысы и мыши не впадают в спячку и являются проблемой круглый год", - говорится в сообщении.

Как сообщается, поиски укрытия и пропитания грызунов будут провоцировать также наступающие холода.

Главное опасение связано с тем, что крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания. Многие из них "мутируют" и становятся невосприимчивыми к ядам, а также вырастают до 30 см в длину, говорится в статье.

Недавно опубликованные данные показали, что 74% крыс в Великобритании несли ген устойчивости к популярным родентицидам (яды - авт.). В некоторых местах в Великобритании каждая пятая крыса имеет два разных гена, что делает их сверхустойчивыми к ядам.

Специалисты по борьбе с вредителями рекомендуют жителям Великобритании не скапливать запасы еды, поскольку это может привлечь грызунов. Нужно, как можно скорее выбрасывать отходы в мусорное ведро и обеспечить его герметичность.

Специалисты также рекомендовали проверить дом на наличие трещин или отверстий в стенах и трубопроводах. Нельзя хранить продукты в хозяйственных пристройках и гаражах, поскольку в этих помещениях продовольствие не защищено от грызунов.