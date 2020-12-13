В Европе супермаркеты начали запасаться едой и лекарствами: названа причина

Британские супермаркеты по совету местного правительства начали делать масштабные запасы еды, лекарств и других товаров из-за вероятного выхода Великобритании "без сделки" из состава Евросоюза.

Об этом сообщает Sunday Times.

Так, если стороны не достигнут сделки (no-deal), прогнозируется беспрецедентная паника среди покупателей, которые могут смести все с полок.

Кроме того, британский Минздрав, по информации издания, уже предупредил поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на ближайшие шесть недель.

Как сообщалось ранее, Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля этого года. Согласно условиям Соглашения о выходе, британская сторона будет придерживаться европейского законодательства и международных обязательств в рамках ЕС до завершения переходного периода, заканчивающегося 31 декабря 2020 года.