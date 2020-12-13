В Чехии ввели необычный карантинный запрет

Правительство Чешской республики запретило продавать на вынос чай или кофе.

Об этом сообщает Aktualne.

Таким образом, клиентов обязали пить напитки в местах, где они их приобрели. Исключение составляют лишь продажи через окно автомобиля.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что столь странное решение было принято для того, чтобы люди не посещали рождественские ярмарки или не ходили по улицам с напитками или пищей. Ведь потребляя еду или напитки на улице, гражданам пришлось бы снимать маску.

По состоянию на 13 декабря в Чехии зафиксировали более 575 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Всего умерло 9 450 человек.

Тем временем, в Украине число жертв COVID-19 перевалило за 15 тысяч.

Напомним, в Кабмине не исключают того, что локдаун в Украине будет введен ранее запланированного срока.