Хорватия ужесточит новогодний карантин

Власти Хорватии вводят запрет на путешествия между регионами страны ради сдерживания пандемии коронавируса.

Как пишет Total Croatia News, запрет будет введен 23 декабря и будет длиться до 8 января.

По мнению главы МВД страны Давора Божиновича, эти меры призваны не допустить распространения COVID-19 после Рождества (25 декабря) и Нового года.

Впрочем, этот запрет не будет распространяться на верующих, которые захотят посетить рождественское богослужение 24 и 25 декабря.

Некоторые жители страны раскритиковали это решение, так как убеждены, что верующие могут молиться не только в церквях.

Также ограничения коснутся семейных собраний, так на новогодние праздники будет запрещено собираться в одном помещении более чем двумя семьями.

За все время пандемии в Хорватии выявили более 187 тысяч случаев COVID-19. По состоянию на 18 декабря, в стране зафиксировали 2955 смертей от болезни.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала пандемии зафиксировали более 944 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, а число летальных исходов превысило 16 тысяч.