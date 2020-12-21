Как выглядит Лондон на карантине: опустевшие улицы сняли на видео

Великобритания, обнаружившая новый штамм коронавируса COVID-19, ввела жесткие ограничения в Лондоне и на юго-востоке страны. Из-за этого столица королевства в выходные опустела.

Как сообщает Daily Mail, всего через несколько минут после заявления Джонсона о введении жесткого локдауна семьи поспешили паковать чемоданы и начали покидать Лондон и близлежащие районы до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступят в силу. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.

Сейчас город почти полностью опустел. Обычно оживленные Оксфорд-Серкус и Оксфорд-стрит в столице в значительной степени пустынны.

YouTube-блогер "Life with Mobola" показала пустой торговый центр. Большинство магазинов закрыты на неопределенный срок.

"Это видео предназначено только для того, чтобы вы могли лучше понять и понять неблагоприятные последствия пандемии для бизнеса и людей в целом", - рассказала она.

Местный житель рассказал, что ограничения убили его планы на рождество.

Напомним, в что Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который может быть на 70% больше заразным.