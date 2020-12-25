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Украинец попал в серьезное ЧП в Польше, устроив гонки на груженном автопаровозе

Украинец попал в серьезное ЧП в Польше, устроив гонки на груженном автопаровозе
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф фото: Сzasswiecia.pl

Украинец за рулем автопоезда Mercedes Sprinter, который вез  Audi Q7, создал серьезную аварийную ситуацию на скоростной дороге А1 в населенном пункте Свеце (Куявско-Поморское воеводство).

Об этом сообщает местное издание Сzasswiecia.pl.

«Он ехал слишком быстро и не приспособил свой стиль вождения к дорожным условиям. В результате он перевернул прицеп, потеряв груз», - рассказали в полиции.

После того, как прицеп перевернулся, автомобиль Audi Q7 слетел с него и начал катиться самопроизвольно, пока не остановился.

Свидетели говорят, что это настоящее чудо, что не дошло где серьезной аварии. Украинцу выписали штраф. Проверка подтвердила, что мужчина был трезв. Нанесенный им ущерб местные полицейские оценили в 30 000 злотых (около 230 тысяч гривен).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше вблизи города Ольштын произошла авария с участием туристического автобуса и двух автомобилей. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, вывернул руль. Автобус выехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 15 человек. 

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Польша, ДТП, Украинцы.

Автор:

Телеграф
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