Дело основателя WikiLeaks Ассанжа приняло новый оборот

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят под залог.

Об этом стало известно в среду, 6 января.

Об этом сообщила окружная судья Ванесса Барайтсер на слушаниях в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне.

По ее словам, Барайтсер, "есть серьезные основания полагать, что если Ассанжа освободят, он не предстанет перед судом в рамках процедуры апелляции" Вашингтона на отказ в экстрадиции.

Такое решение было принято через два дня после того, как британский суд отказался выдать 49-летнего Ассанжа Соединенным Штатам, сославшись на "ментальное состояние" Ассанжа.

При этом, по мнению Барайтсер, если его экстрадируют, то неисключено, что Ассанж решится на самоубийство. Изоляция, в которой основатель WikiLeaks может оказаться в США, окажет на него "угнетающее" воздействие, предупредила судья.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию. В Минюсте США подчеркивают, что продолжат добиваться экстрадиции.

Напомним, в Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ассанж жаловался на пытки в тюрьме.