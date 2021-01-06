Дело основателя WikiLeaks Ассанжа приняло новый оборот

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят под залог.
Об этом стало известно в среду, 6 января.
Об этом сообщила окружная судья Ванесса Барайтсер на слушаниях в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне.
По ее словам, Барайтсер, "есть серьезные основания полагать, что если Ассанжа освободят, он не предстанет перед судом в рамках процедуры апелляции" Вашингтона на отказ в экстрадиции.
Такое решение было принято через два дня после того, как британский суд отказался выдать 49-летнего Ассанжа Соединенным Штатам, сославшись на "ментальное состояние" Ассанжа.
При этом, по мнению Барайтсер, если его экстрадируют, то неисключено, что Ассанж решится на самоубийство. Изоляция, в которой основатель WikiLeaks может оказаться в США, окажет на него "угнетающее" воздействие, предупредила судья.
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию. В Минюсте США подчеркивают, что продолжат добиваться экстрадиции.
Напомним, в Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Как сообщал "Телеграф", ранее Ассанж жаловался на пытки в тюрьме.