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В доме жили священники: появились новые данные о смертельном взрыве в Мадриде

В доме жили священники: появились новые данные о смертельном взрыве в Мадриде
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

20 января в центре Мадрида около трех часов дня случился разрушительный взрыв.

Газета El Mundo пишет, что по меньшей мере два человека, мужчина и женщина, умерли, а третий был госпитализирован. Погибшей женщине было 85 лет. Данных о погибшем мужчине пока нет.

Кроме того, еще один мужчина был переведен в больницу Ла-Паса. Ему 26 лет, и его прогноз колеблется от среднего до тяжелого, поскольку у него перелом лодыжки и травма поясницы. Другой 53-летний мужчина с легкими травмами госпитализирован в больницу Рамон-и-Кахаль.

Взрыв в Мадриде произошел в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви, сообщает местное радио. А мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявляет, что в разрушенном здании может быть произведен не контролируемый взрыв.

Мэр также уверяет, что горение произошло из-за утечки газа, а позже здание загорелось изнутри.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Испания, Мадрид, Взрывы, Хосе Луис Мартинес-Алмейда.
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