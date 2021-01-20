В доме жили священники: появились новые данные о смертельном взрыве в Мадриде

20 января в центре Мадрида около трех часов дня случился разрушительный взрыв.

Газета El Mundo пишет, что по меньшей мере два человека, мужчина и женщина, умерли, а третий был госпитализирован. Погибшей женщине было 85 лет. Данных о погибшем мужчине пока нет.

Кроме того, еще один мужчина был переведен в больницу Ла-Паса. Ему 26 лет, и его прогноз колеблется от среднего до тяжелого, поскольку у него перелом лодыжки и травма поясницы. Другой 53-летний мужчина с легкими травмами госпитализирован в больницу Рамон-и-Кахаль.

Взрыв в Мадриде произошел в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви, сообщает местное радио. А мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявляет, что в разрушенном здании может быть произведен не контролируемый взрыв.

Balance #explosión en la calle Toledo. 2 personas fallecidas, 6 heridos leves, uno moderado y uno grave trasladado a La Paz. @SAMUR_PC @BomberosMad @policiademadrid y @policia continúan trabajando en la zona. pic.twitter.com/N4IbUD0PY9 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Мэр также уверяет, что горение произошло из-за утечки газа, а позже здание загорелось изнутри.