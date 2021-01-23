Польша отменила карантин для иностранцев, но есть условие

В Польше отменят обязательный 14-дневный карантин для людей, приезжающих в страну. Однако для въезда им все равно придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Ustaw.

Уточняется, что результат теста на COVID-19 должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Однако сертификат, подтверждающий результат тестирования, должен быть на польском или английском языке.

При этом в информации не указано должен ли это быть тест методом ПЦР или ИФА.

Нововведение вступает в силу с 23 января.

Как сообщалось ранее, в Украине 24 января заканчивается режим усиленного карантина (или локдауна). При этом ряд запретов продолжат оставаться в силе.