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Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Польша отменила карантин для иностранцев, но есть условие

Польша отменила карантин для иностранцев, но есть условие
Обновлено 22:45 Сегодня Телеграф Фото: rumigration

В Польше отменят обязательный 14-дневный карантин для людей, приезжающих в страну. Однако для въезда им все равно придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. 

Об этом сообщает польское издание Dziennik Ustaw

Уточняется, что результат теста на COVID-19 должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Однако сертификат, подтверждающий результат тестирования, должен быть на польском или английском языке. 

При этом в информации не указано должен ли это быть тест методом ПЦР или ИФА.

Нововведение вступает в силу с 23 января. 

Как сообщалось ранее, в Украине 24 января заканчивается режим усиленного карантина (или локдауна). При этом ряд запретов продолжат оставаться в силе. 

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Польша, Коронавирус, Covid-19.
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