К делу о нападении на украинского подростка в Париже подключился Зеленский и рассказал о состоянии парня

14-летний украинец Юрий, которого 15 января жестоко избили подростки в Париже, до сих пор находился в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook, который назвал нападение диким варварским и ненавистным.

"Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, до сих пор врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет", - написал он.

По его словам, необходимо наказать нападавших.

"Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства", - добавил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что избитый 14-летний украинец отметил свой день рождения, находясь в коме.