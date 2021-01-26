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Медведь устроил погоню за лыжником на курорте в Румынии: очевидцы сняли видео

Медведь устроил погоню за лыжником на курорте в Румынии: очевидцы сняли видео
00:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На одном из горнолыжных спусков в Румынии произошло ЧП: турист едва не попал в лапы медведя, который преследовал его пока он спускался.

Об этом сообщили в румынских СМИ. 

Согласно предостваленным даныым, инцидент произошел на склоне в румынском городе Предяле. Сообщается, что туристы, которые находились в креслах на горнолыжном подъемнике, пытались предупредить лыжника, попавшего в беду.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится!; Не оглядывайся больше назад", - кричали люди.

К счастью, лыжник заезд-забег "выиграл", и медведь перестал его преследовать.

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в этот момент опасность была преодолена.

Со слов работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из совместных фото мужчин с медведями.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Румыния, Медведь, Горы, Предяла.
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