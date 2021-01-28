Задержали подростков, избивших в Париже юного украинца: что о них известно

Французские силовики смогли установить и разыскать лиц, причастных к зверскому избиению 15-летнего украинца Юрия Симканыча в центре Парижа.

Об этом в четверг, 28 января, сообщает местный журнал Point.

Девять преступников задержали в городе Ванв, расположенном в окрестностях Парижа. Восемь из них несовершеннолетние, а девятый - молодой человек. Сейчас все они находятся под арестом. Их подозревают в сговоре с целью убийства и в совершении кражи с применением насилия.

Отметим, что французские правоохранители изначально связывали избиение Симканыча с местью за нападение банды «RD4» на группировку, действующую в городе Ванв. Также силовики проводят проверку связи самого Юрия с представителями «RD4».

Тем временем французские СМИ выяснили, что мать Юрия Наталья Крушеник может быть причастна к торговле людьми.

Напомним, Владимир Зеленский лично отреагировал на новость об избиении подростка. Президент требовал «жесткой реакции» со стороны французских властей.