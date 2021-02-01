Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море

Агрессивный сосед продолжает бряцать оружием, пытаясь привлечь внимание западного мира. На это раз российский фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который дислоцируется в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США, отмечая, что ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе.

"Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", - говорится в сообщении.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Стоит сказать, что РФ не в первый раз любит проверять своих соседей или оппонентов мнимыми воздушными атаками. По словам источников Телеграфа только за период декабрь 2015 сентябрь 2016 на одном участке фронта в Луганской области дважды российская авиация спокойно летала над позициями ЗСУ, имитируя атаку.

Отметим, что 15 августа 2015 года Латвия сообщила, что над Балтийским морем неподалеку от ее границ были замечены четыре военных самолета России. Об этом сообщается в твиттере вооруженных сил Латвии.