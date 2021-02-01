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Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море

Играют на нервах: авиация РФ пикирует над американским флотом в Черном море
11:40 Сегодня Телеграф

Агрессивный сосед продолжает бряцать оружием, пытаясь привлечь внимание западного мира. На это раз российский фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который дислоцируется в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США, отмечая, что ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе.

"Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", - говорится в сообщении.

Стоит сказать, что РФ не в первый раз любит проверять своих соседей или оппонентов мнимыми воздушными атаками. По словам источников Телеграфа только за период декабрь 2015 сентябрь 2016 на одном участке фронта в Луганской области дважды российская авиация спокойно летала над позициями ЗСУ, имитируя атаку.

Отметим, что 15 августа 2015 года Латвия сообщила, что над Балтийским морем неподалеку от ее границ были замечены четыре военных самолета России. Об этом сообщается в твиттере вооруженных сил Латвии.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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США, НАТО, Россия.
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