Во Франции уничтожили более 2 млн уток: птицу поражает опасный вирус

Массовый забой домашних животных или птиц - стандартное средство противостояния различным вирусам во многих странах мира. Вот и сейчас французы приступили к зачистке поголовья уток на территории своей страны.

С декабря 2020 в стране зарегистрировано 418 вспышек гриппа птицы, и чиновники дали добро на уничтожение более 2 миллионов голов. Это внесет серьезные изменения на производство уток в юго-восточном регионе Франции, сообщает euromeatnews.

Проблема с птичьим гриппом во Франции уже обеспокоила власти соседней Испании, так как одно из пораженных хозяйств содержится в 50 км франко-испанской от границы.

В данный момент в 18 странах-участницах Европейского Союза отмечены вспышки опасного вируса, который, вероятно, распространяется по континенту дикими птицами. Многие страны ввели запрет на импорт мяса из ряда европейских государств.

Напомним, ранее китайские ученые заявили, что подвергшийся мутации штамм вируса птичьего гриппа H7N9 может передаваться человеку. Также он имеет сходство с атипичной пневмонией.