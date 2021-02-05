Дания построит искусственный остров в море за $34 млрд. Зачем датчане затеяли крупнейший проект в своей истории?

Дания всерьез озаботилась собственной энергетической безопасностью. С этой целью в Северном море планируют начать строительства огромного искусственного острова.

Проект по площади будет равен 18 футбольным полям (120 тысяч квадратных метров). Здесь разместят 200 ветровых генераторов, которые смогут обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств. В будущем размер острова может быть увеличен в три раза, сообщает BBC.

Стоимость строительства составляет 34 миллиарда долларов. И это крупнейший строительный проект в истории страны. Половина острова будет находиться в собственности государства, а вторая в руках частных компаний.

Помимо самой Дании, остров будет снабжать электричеством и соседние страны. По словам профессора Якоба Остергарда из Технического университета Дании, возможными партнерами проекта могут стать Германия и Нидерланды. Также ветровая электростанция будет дополнительно вырабатывать водород для использования в промышленности и транспорте.

Напомним, Польша собирается создать искусственный остров в Калининградском заливе площадью более 180 га.