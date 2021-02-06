Турция обвинила США в организации вооруженных переворотов: детали

Не все благополучно в рядах пестрой компании стран-членов НАТО. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обвинил Соединенные Штаты в подготовке вооруженного переворота в 2016 году.

Турецкий чиновник указал на связи с американцами проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего союзника Эрдогана. Именно его организацию FETÖ в Анкаре связывают с попыткой мятежа, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Сулейман Сойлу подчеркнул, что Вашингтон использовал сеть FETÖ для организации переворота, а "Европа была в восторге от этого".

"Совершенно очевидно, что за событиями 15 июля стоят Соединенные Штаты. Организация Фетхуллаха работала по их приказу", - отметил министр.

Также он обвинил Штаты в причастности организации к госпереворотов в Турции в прошлом, таким как военные путчи 1960 и 1980 годов.

В США обвинения Сойлу опровергают.

"Соединенные Штаты не участвовали в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и сразу же осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны", - отметили в Госдепе.

Напомним, После попытки государственного переворота в Турции по всей стране задержаны 1563 человека. Среди них есть и высокопоставленные офицеры.