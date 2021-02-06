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В Румынии могут изменить обряд крещения после трагической смерти младенца: что известно

В Румынии могут изменить обряд крещения после трагической смерти младенца: что известно
13:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

31 января в Румынии в городе Сучава после крещения умер младенец. В церкви могут изменить обряд.

Об этом сообщили ВВС Украина.

Согласно предоставленным данным, трагический инцидент произошел в церкви Св. Константина и Елены в румынском городе Сучава. У шестинедельного мальчика во время обряда произошла остановка сердца. В тот же день ребенка реанимировали церковные фельдшера, но уже в понедельник, 1 февраля, он доставлен в больницу, где через несколько часов скончался, сообщили zaxid.net.

Вскрытие показало наличие воды в легких. 

Прокуратура начала расследование в отношении священника, который проводил крещение.

Между тем в сети появилась онлайн-петиция с призывом изменить традиционный обряд. Она уже собрала более 60 тысяч подписей. 

Изменят ли обряд?

Некоторые церковники не против изменений, но другие четко заявляли о желании сохранить архаичный обряд погружения ребенка в воду с головой. 

Среди высшего духовенства реформу поддерживает архиепископ Арджешський Каллиника.

"На некоторых иконах Иисус стоит в воде по шею и, склонив голову, принимает крещение, поливая голову святой водой", - объясняет он. 

Однако архиепископ Томисський Феодосий настроен более воинственно. 

"Мы никогда не изменим ритуал. Каноны этой религии существуют уже более 1000 лет, - говорит он. - Вот почему мы не изменимся. Нас не запугать", - высказался он.

Православная церковь Румынии не склонна к реформам, но эта трагедия во время крещения может привести к изменениям.

Стоит напомнить, что в субботу, 6 февраля в жилом доме в центре города Бордо на юго-западе Франции произошел взрыв.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Румыния, Младенец, Крещение.
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