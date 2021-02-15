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В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов "России 1" (видео)

В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов "России 1" (видео)
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф

Хозяин виллы в немецком городе Фрайбург, в которой жил Алексей Навальный, своеобразно отреагировал на репортаж российских пропагандистов о его жилье. Владелец снял пародию на визит съемочной группы "Россия 1".

Ролик был выложен на YouTube-канале Tytus De Zoo. На кадрах владелец в рыжем парике ходит по вилле, имитируя российскую ведущую Анастасию Попову. Он удивляется фруктам и туалетному ершику.

Отметим, в начале февраля съёмочная группа "Россия 1" посетили виллу, где Навальный проходил реабилитацию после отравления. В репортаже пропагандисты продемонстрировали зрителям "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн. Не забыли упомянуть  подарочное вино и туалетный ершик.

Позже хозяин виллы рассказал в интервью "Дождю", что не знал, что сдал дом российским журналистам. Они снимали помещение скрытой камерой, а  корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина, выложив рассказ о его дворце под Геленджиком.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 319

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Пародия, Алексей Навальный, Россия-1, Пропагандисты.
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