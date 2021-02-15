В Германии владелец виллы, где жил Навальный, снял пародию на пропагандистов "России 1" (видео)

Хозяин виллы в немецком городе Фрайбург, в которой жил Алексей Навальный, своеобразно отреагировал на репортаж российских пропагандистов о его жилье. Владелец снял пародию на визит съемочной группы "Россия 1".

Ролик был выложен на YouTube-канале Tytus De Zoo. На кадрах владелец в рыжем парике ходит по вилле, имитируя российскую ведущую Анастасию Попову. Он удивляется фруктам и туалетному ершику.

Отметим, в начале февраля съёмочная группа "Россия 1" посетили виллу, где Навальный проходил реабилитацию после отравления. В репортаже пропагандисты продемонстрировали зрителям "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн. Не забыли упомянуть подарочное вино и туалетный ершик.

Позже хозяин виллы рассказал в интервью "Дождю", что не знал, что сдал дом российским журналистам. Они снимали помещение скрытой камерой, а корреспондентка Анастасия Попова при заселении использовала французскую фамилию Боурт.

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