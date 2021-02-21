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В Германии посадили "лесного Рембо" обезоружившого, четырех полицейских

В Германии посадили "лесного Рембо" обезоружившого, четырех полицейских
01:39 Сегодня Телеграф

В Германии завершился суд над 32-летним Ивой Раушем, известным как "лесной Рембо". Земельный суд в юго-западном городе Оффенбурге приговорил его к трем годам лишения свободы.

Мужчине инкриминировали незаконное хранение оружия, сопротивление аресту, тяжкие телесные повреждения и захват заложников. Обвинение требовало наказание в виде заключения на три года и 9 месяцев, сообщает theguardian.

Рауш по прозвищу "лесной Рэмбо" был арестован в июле 2020 года вблизи города Оппенау на французской границе после шестидневных поисков.

История началась 12 июля, когда полиция прибыла в лес возле Оппенау на юго-западе Германии из-за сообщения о подозрительном мужчине с луком и стрелами. Тогда правоохранители и нашли постройку в лесу, в которой проживал Рауш. "Лесной Рэмбо" разоружил копов и скрылся в лесу.

В течение шести дней его искали элитное подразделение, вертолеты, тепловые детекторы и собаки-разведчики. Всего около 2500 силовиков. При задержании у парня обнаружили пять  пистолетов и топор. Рауш ранил секирой одного офицера в стопу.

Известно, что парень был сторонником ультраправых взглядов, за что ранее привлекался к закону.

Напомним, спецоперация в Финляндии закончилась стрельбой с жертвами.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ФРГ, Полиция, Суд, Лесной Рембо.
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