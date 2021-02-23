В Польше разбился вертолет, погибли люди: фото и видео с места крушения

В ночь на вторник, 23 февраля, в Польше у города Пщина, что в Силезском воеводстве, разбился частный вертолет с четырьмя людьми на борту. Двое пассажиров погибли.

Об этом сообщает PAP.

По предварительным данным, проблемы, которые привели к аварии, начались во время захода на посадку. Вертолет упал в лесу, в труднодоступном участке.

Два человека на борту погибли на месте, еще двое, несмотря на травмы, смогли самостоятельно выбраться из кабины.

Выживших госпитализировали с ушибами и переломами, угрозы для их жизни нет. Причины и обстоятельства инцидента расследуют.

Как сообщал "Телеграф", ранее 9 человек погибли в Польше в результате столкновения поезда с микроавтобусом, большинство погибших - граждане Украины.