Делают мебель и хотят строить дома: немцы нашли неожиданное применение попкорну (видео)

В Германии развивают экологичное строительство домов, в качестве материала для которого используют попкорн.

Об этом пишет DW.

Плюсом такого строительного материала, в отличие от пенопласта является его экологичность. Планируется, что в будущем попкорн полностью заменит пенопласт, которого в промышленности расходуется около 10 миллионов тонн. В частности, попкорн производители используют для изготовления мебели для детей.

Плюс этого материала заключается еще и в том, что после того, как дети вырастут, эту мебель можно использовать уже по другому назначению, например съесть. По вкусу материал напоминает попкорн, правда пресный – без соли и специй.

Для скрепления частей материала из попкорна используют растительный протеин.

Будинок з #попкорну? Це не казковий сюжет, а екологічна реальність. Ним можна замінити #пінопласт, який забруднює довкілля. А ви б жили в такому будинку? pic.twitter.com/lBn4isaCEq — DW українською (@dw_ukrainian) March 5, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее фотограф и музыкант Стив Арин (Steve Areen), вместе со своим другом Хаджаром Джебраном (Hajjar Gibran), а также, сыном последнего, реализовали экономически невероятный проект дома.

Также ранее показали уникальный дом, сделанный из водонапорной башни.