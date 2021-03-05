Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Кабмине рассчитывают, что Украина потратит на вступление в НАТО меньше времени, чем Северная Македония
В Кабмине рассчитывают, что Украина потратит на вступление в НАТО меньше времени, чем Северная Македония
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

Делают мебель и хотят строить дома: немцы нашли неожиданное применение попкорну (видео)

Делают мебель и хотят строить дома: немцы нашли неожиданное применение попкорну (видео)
13:04 Сегодня Телеграф

В Германии развивают экологичное строительство домов, в качестве материала для которого используют попкорн.

Об этом пишет DW.

Плюсом такого строительного материала, в отличие от пенопласта является его экологичность. Планируется, что в будущем попкорн полностью заменит пенопласт, которого в промышленности расходуется около 10 миллионов тонн. В частности, попкорн производители используют для изготовления мебели для детей.

Плюс этого материала заключается еще и в том, что после того, как дети вырастут, эту мебель можно использовать уже по другому назначению, например съесть. По вкусу материал напоминает попкорн, правда пресный – без соли и специй.

Для скрепления частей материала из попкорна используют растительный протеин.

 

Как сообщал "Телеграф", ранее фотограф и музыкант Стив Арин (Steve Areen), вместе со своим другом Хаджаром Джебраном (Hajjar Gibran), а также, сыном последнего, реализовали экономически невероятный проект дома.

Также ранее показали уникальный дом, сделанный из водонапорной башни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 120

Все по теме:

Германия, Попкорн, Видео, Мебель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: боевики накрывают огнем ВСУ сразу по нескольким направлениям
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: боевики накрывают огнем ВСУ сразу по нескольким направлениям
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
&quot;Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?&quot;, - Степанов в Раде защищает CovieShield
"Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?", - Степанов в Раде защищает CovieShield
&quot;Это же нереальнооо&quot;: Дорофеева представила первую песню из нового альбома - &quot;a tebe...&quot;
"Это же нереальнооо": Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь