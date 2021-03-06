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Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)
Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)
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Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)

Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф

Власти Чехии экстрадировали в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег. По версии ФБР, они могли быть членами международной преступной группы хакеров.

ОПГ была раскрыта Федеральным бюро расследований США вместе с Чешским национальным центром по борьбе с организованной преступностью. Сейчас их обвиняют в похищении денежных средств со счетов физических лиц, а также попытке извлечь конфиденциальные данные о гражданах из американских банков и государственных учреждений. Детективы рассматривают версию о возможной связи хакеров с Российской Федерацией, сообщает  Irozhlas.

Украинцев задержали еще в феврале. Фактически они отмывали "грязные деньги", украденные их коллегами из ОПГ.

хакеры

"Это высокопоставленные киберпреступники, которые использовали самые современные инструменты киберпреступности, такие как зашифрованная связь, платежи в криптовалюте, открытие банковских счетов в чешских банках под фиктивным удостоверением личности, зашифрованные устройства, виртуальные частные сети, даркнет. и другие методы анонимизации", - сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По его словам чешские силовики вместе с ФБР работали по этой группе три года. Ущерб, нанесенный хакерами, оценивается примерно в 500 000 долларов США или около 11 миллионов крон. Сейчас оба киберпреступника уже находятся в США. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, СБУ блокировала в Киеве деятельность офиса подконтрольных ФСБ РФ хакеров.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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США, Чехия, Украинцы, Хакеры, ФБР, Киберпреступность.
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