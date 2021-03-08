Студентка угадала все числа в лотерее, но осталась без крупного выигрыша

19-летняя Рэйчел Кеннеди и ее 21-летний бойфренд Лиам МакКрохан остались "абсолютно разбитыми", когда потеряли шанс на выигрыш 182 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллиардов гривен).
Историей неудачливых молодых людей поделилось издание Mirror.
Пара на протяжении пяти недель ставила на одни и те же цифры в лотерее Euromillions: 6, 12, 22, 29, 33, 6 и 11. И все могло бы закончится хорошо, когда в пятницу именно эта комбинация выпала в розыгрыше джек-пота.
Но, как оказалось, студенты забыли пополнить свой счет в аккаунте для автоматической покупки лотерейного билетика. Такая оплошность и привела к тому, что пара осталась ни с чем.
Управляющий национальной лотереей Британии, компания "Камелот", об истории студентки узнала, но смогла лишь пожелать "удачи в будущих розыгрышах".
"Мы знаем историю Рэйчел и надеемся, что она придет пораньше, чтобы купить билет на следующий большой розыгрыш", - сказал представитель "Камелота".
Напомним, генеральный директор американской фармацевтической транснациональной компании Pfizer Альберт Бурла не пустили в Израиль, так как он не сделал вторую прививку от COVID-19.