19-летняя Рэйчел Кеннеди и ее 21-летний бойфренд Лиам МакКрохан остались "абсолютно разбитыми", когда потеряли шанс на выигрыш 182 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллиардов гривен).

Историей неудачливых молодых людей поделилось издание Mirror.

Пара на протяжении пяти недель ставила на одни и те же цифры в лотерее Euromillions: 6, 12, 22, 29, 33, 6 и 11. И все могло бы закончится хорошо, когда в пятницу именно эта комбинация выпала в розыгрыше джек-пота.

Но, как оказалось, студенты забыли пополнить свой счет в аккаунте для автоматической покупки лотерейного билетика. Такая оплошность и привела к тому, что пара осталась ни с чем.

Управляющий национальной лотереей Британии, компания "Камелот", об истории студентки узнала, но смогла лишь пожелать "удачи в будущих розыгрышах".

"Мы знаем историю Рэйчел и надеемся, что она придет пораньше, чтобы купить билет на следующий большой розыгрыш", - сказал представитель "Камелота".

Напомним, генеральный директор американской фармацевтической транснациональной компании Pfizer Альберт Бурла не пустили в Израиль, так как он не сделал вторую прививку от COVID-19.