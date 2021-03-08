Один из самых богатых людей Франции погиб в авиакатастрофе

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо (фр. Olivier Dassault) погиб в авиакатастрофе северо-западе Франции 7 марта.

О гибели Дассо в своем аккаунте в Twitter сообщил в воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон (фр. Emmanuel Macron).

"Оливье Дассо любил Францию. Промышленник, депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей своей жизни он не переставал служить нашей стране, продвигать ее сильные стороны. Его внезапная смерть - большая потеря. Мысли с его семьей и близкими", - написал Макрон в воскресенье вечером.

Как сообщает Euronews, Дассо находился на борту частного вертолета, потерпевшего крушение в одном из департаментов региона Нормандия – Кальвадосе. Помимо политика на борту воздушного судна находился также пилот, он тоже погиб.

Оливье Дассо родился 1 июня 1951 г. в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур. Сын Сержа Дассо, влиятельного политика и крупного промышленника, и внук Марселя Дассо, авиационного инженера и основателя семейной корпорации. Занимал различные должности в предприятиях семейного бизнеса – после Второй мировой войны компания "Avions Marcel Dassault" стала главным производителем самолетов для Военно-воздушных сил Франции.

Оливье Дассо был обладателем одного из самых крупных состояний Франции размером в 5 млрд евро (167 млрд грн).

Представлял в Национальном собрании Франции правую партию "Республиканцы". Выступал за восстановление смертной казни. В апреле 2004 года он стал одним из авторов законопроекта, призванного восстановить смертную казнь для виновных в совершении актов терроризма. В 2007 году голосовал против принятия проекта конституционного закона о запрете смертной казни. В 2011 году он голосовал против законопроекта о легализации однополых браков.