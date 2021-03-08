Названа самая благоприятная страна для карьерного роста женщины

The Economist составил рейтинг стран, благоприятных для продвижения женщин по карьерной лестнице, проанализировав климат в 29 странах.

Об этом говорится в соответствующей статье издания.

В итоге страны Северной Европы показали лучшие результаты. При этом Швеция, Исландия, Финляндия и Норвегия заняли первые четыре места.

Внизу находится Южная Корея, которая набрала всего 25 баллов из 100 возможных. Кроме того, Америка получила плохие оценки за отпуск по уходу за ребенком и за политическое представительство. Но в то же время в ней высока доля женщин в руководстве (41%) и в советах директоров компаний (28%).

В этих показателях Америка опережает Германию, которая в январе ввела квоту для женщин-членов совета директоров (здесь доли руководства и советов директоров составляют 29% и 25% соответственно).

Интересно, что признаки прогресса наблюдаются в этом вопросе в такой традиционно отстающей стране как Япония. Например, в этой стране пост руководителя Олимпийских игр в феврале заняла именно женщина.