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Потерял сознание на работе и умер: в Польше поймали виновницу смерти заробитчанина из Украины

Потерял сознание на работе и умер: в Польше поймали виновницу смерти заробитчанина из Украины
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф

В среду, 10 марта, полицейские польского города Познань арестовали женщину, осужденную за смерть украинского рабочего, тело которого она вывезла в лес и бросила, поскольку она не явилась для отбывания наказания.

Об этом передает Польское прессовое агентство (PAP) со ссылкой на представителя Великопольской полиции Анджея Боровяка.

Боровяк рассказал, что женщина не явилась для отбывания наказания в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы, после чего был выдан ордер на ее арест. В среду утром женщину задержали в квартире другого человека в Познани, и она должна попасть в тюрьму.

Как сообщает "Польске радіо", украинец работал в нелегальной столярной мастерской в Новом Томышле. Во время работы он потерял сознание. Его работодательница запретила вызывать "скорую помощь", опасаясь разоблачения своего нелегального предприятия.

Когда украинец перестал подавать признаки жизни, работодательница закрыла столярную мастерскую, а потом с помощью другого человека она загрузила тело во взятый на прокат автомобиль, поехала за 125 километров от города и бросила тело в лесу, где егопозже нашел лесник. Вскрытие показало, что мужчина умер от дыхательной и кровеносной недостаточности.

В мае прошлого года Окружной суд в Новом Томышле признал женщину виновной в том, что она не помогла работнику. В январе 2021г Окружной суд в Познани вынес окончательное решение по этому делу. Женщина была приговорена к году и 10 месяцам лишения свободы, суд также продлили ей запрет занимать должности, связанные с наймом работников, до 12 лет.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Польша, Арест, Смерть, Украинец, Познань, Заробитчанин, работодательница.
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