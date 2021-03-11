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В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось

В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
12:10 Сегодня Телеграф MarineTraffic

У берегов Румынии во время шторма ночью затонул следовавший из Ростова-на-Дону (РФ) в румынский порт Константа российский сухогруз "Volgo Balt 179" с украинским экипажем. Десять членов экипажа удалось спасти, двое погибли, еще одного разыскивают.

Об этом сообщает в четверг, 11 марта, пресс-служба компании "GSP Falcon", судно которой получило сигнал бедствия от моряков.

"В 04:40 утра GSP Falcon получил экстренное сообщение с сухогруза "Volgo Balt 179". Спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях 50 км/ч и волнах до 4 метров", - пишет пресс-служба.

На момент передачи сигнала SOS судно находилось в 76 милях (около 120км) от берегов Румынии. В информации отмечается, что последним сообщением "Volgo Balt 179" было оставление экипажем корабля.

"Экипаж корабля состоит из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все граждане Украины", - говорится в сообщении.

Сам сухогруз затонул.

"На данный момент спасено 10 моряков. Они благополучно находятся на борту GSP Falcon. Два человека погибли. В это же время в море ищут еще одного человека. Спасательными работами руководит командир GSP Falcon Виктор Марина", - рассказали в компании

Спасенные моряки будут доставлены к пассажирскому причалу в порту Констанца по окончании спасательных работ.

"Все спасенные находятся в госпитале корабля "GSP Falcon" и получают всю необходимую помощь. Член экипажа пока не найден. Операция спасения продолжается", - информируют в компании.

Как сообщает российский Telegram-канал "Mash", в посольстве РФ подтвердили, что на борту "Volgo Balt 179" россиян не было. 

Канал также опубликовал видео шторма в Черном море, предположительно, с румынского побережья.

Согласно информации на сайте "MarineTraffic", сухогруз "VOLGO BALT 179" 1973 года постройки. Имеет размеры 114м в длину и 13,23м в ширину. Ходил под флагом Коморских островов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Украинцы, Море, Затонул, Сухогруз, Экипаж, Volgo Balt 179.
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