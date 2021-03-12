В ЕС толерантность к ЛГБТ вышла на новый уровень: историческое решение Европарламента

11 марта в Европарламенте объявили ЕС "зоной свободы" для ЛГБТИК, все это произошло после ухудшения ситуации с отношением к ЛГБТИК в Польше и Венгрии.

Об этом сообщили News European Parliament.

Согласно предоставленным данным за проект отдали 492 голоса против 141 при 46 воздержавшихся.

В то же время еще в марте 2019, больше ста регионов в Польше приняли постановления, провозглашающие себя свободными от "идеологии" ЛГБТИК.

Депутаты Европарламента также подчеркивают, что эти "зоны, свободные от ЛГБТИК", являются частью более широкого контекста, в котором ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается растущей дискриминации и нападениям, в частности, растущим разжигающим ненависть высказываниям со стороны государственных властей, выборных должностных лиц (включая действующего президента) и проправительственных СМИ. Они также сожалеют об арестах активистов за права ЛГБТИК, а также о нападениях и запретах на прайд-марши.

Хотя Комиссия отклонила заявки на финансирование ЕС в рамках своей программы побратимства из польских городов, которые приняли такие резолюции, депутаты Европарламента призывают институт пойти дальше. По их словам, Комиссия должна использовать все инструменты, в том числе процедуры нарушения, статью 7 Договора о ЕС, а также недавно принятые правила о защите бюджета ЕС, чтобы бороться с нарушениями основных прав ЛГБТИК в ЕС.

В сообщении Европарламента также говорится об ухудшении ситуации в Венгрии. В ноябре прошлого года венгерский в городе Надьката приняли постановление, которое запретило распространять и продвигать ЛГБТИК-пропаганду. А уже спустя месяц нацпарламент принял поправки к конституции, еще больше ограничивающие права ЛГБТИК.

Стоит напомнить, что ранее 7 марта в Украине объявили о создании подразделения ВСУ из членов ЛГБТ+ сообщества, а также сторонников их идеологии.