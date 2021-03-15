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В ход пошли дубинки и водометы: в Нидерландах полиция жестоко разогнала митингующих против карантина (фото)

В ход пошли дубинки и водометы: в Нидерландах полиция жестоко разогнала митингующих против карантина (фото)
23:29 Пн, 15 Март 2021 Телеграф

В Нидерландах прошла акция протеста против карантинных ограничений. Манифестацию, в которой приняли участие около двух тысяч человек, разогнала полиция с помощью дубинок и водометов.

Митинг состоялся в воскресенье, 14 марта, в Гааге, сообщает BBC. По сообщениям местных СМИ, полиция арестовала несколько человек.

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Силовики, используя собак и кавалерию, применили силу к толпе по причине не соблюдения социальной дистанции и отказа разойтись. Также на некоторое время было приостановлено движение поездов в город, чтобы не дать возможности другим людям присоединиться к протестам.

Отметим, комендантский час действует в Нидерландах с января. Как минимум он будет продолжен до конца марта. В это время бары и рестораны  стране закрыты.

В то же время, карантин не мешает властям проводить эксперименты с массовыми концертами, как это произошло 7 марта Амстердаме. Посетили концерт 1300 добровольцев. Заявку подавало 100 000 человек.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Нидерланды, Гаага, Протесты, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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