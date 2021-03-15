В ход пошли дубинки и водометы: в Нидерландах полиция жестоко разогнала митингующих против карантина (фото)

В Нидерландах прошла акция протеста против карантинных ограничений. Манифестацию, в которой приняли участие около двух тысяч человек, разогнала полиция с помощью дубинок и водометов.

Митинг состоялся в воскресенье, 14 марта, в Гааге, сообщает BBC. По сообщениям местных СМИ, полиция арестовала несколько человек.

Силовики, используя собак и кавалерию, применили силу к толпе по причине не соблюдения социальной дистанции и отказа разойтись. Также на некоторое время было приостановлено движение поездов в город, чтобы не дать возможности другим людям присоединиться к протестам.

Отметим, комендантский час действует в Нидерландах с января. Как минимум он будет продолжен до конца марта. В это время бары и рестораны стране закрыты.

В то же время, карантин не мешает властям проводить эксперименты с массовыми концертами, как это произошло 7 марта Амстердаме. Посетили концерт 1300 добровольцев. Заявку подавало 100 000 человек.