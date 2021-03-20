Испания легализировала эвтаназию: в каких странах мира это разрешено

8 марта в Испании поддержали закон легализирующий эвтаназию, которая позволяет людям совершить самоубийство при ряде обстоятельств.

Об этом сообщили BBC News.

Проект закона вступит в июне и позволит людям с "серьезными и неизлечимыми" заболеваниями, вызывающими "невыносимые страдания" уйти из жизни.

Ранее помощь уходе из жизни в стране каралась сроком до 10 лет.

На данный момент эвтаназия легальна в таких странах как: Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Канада и Колумбия.

Во время голосования за проект закона сторонники и противники законопроекта устроили демонстрации у стен парламента.

Законом предусматривается два способа самоубийства: эвтаназия и ассистированный суицид.

Под эвтаназией подразумевается смертельная инъекция, сделанная врачом, а в случае помощи в суициде сам человек совершает все при помощи одного человека. Для предоставления такой возможности человеку нужно иметь неизлечимую и серьезную болезнь от которой он испытывает страдания.

При этом медик в праве отклонить просьбу об участии в процедуре по соображениям морали.

Стоит напомнить, что ранее 17 марта танзанийский президент Джон Магуфули умер от сердечной болезни в Дар-эс-Саламе после коронавируса.