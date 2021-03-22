В Польше автобус с украинцами вылетел с трассы в кювет: есть жертвы (фото)

В Польше произошло очередное ДТП с участием украинского автобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает в понедельник, 22 марта, польское интернет-издание "RMF24".

ДТП произошло минувшей ночью на трассе А4 на юго-востоке Польши возле села Кашичи (пол. Kaszyce) в Подкарпатском воеводстве.

"В машине находилось 10 человек, один погиб, четверо получили ранения", - говорится в информации. Издание не пишет, все ли пассажиры автобуса были гражданами Украины.

Скорее всего, пишет издание, автобус врезался в заграждение, а затем упал в канаву.

"В ночь на понедельник в Подкарпатье на дорогах региона преобладают тяжелые условия, снег с дождем", - говорится в заметке.

"RMF24" пишет, что данное ДТП произошло на том же месте автострады, где 6 марта также перевернулся украинский автобус.

Как сообщалось, в Польше 6 марта пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту Познань-Херсон, слетел с дороги и перевернулся. В салоне находилось 57 человек, из них два водителя. Все они граждане Украины. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое - уже во время спасательной операции. Девять человек получили тяжелые травмы.

Ранее, в ночь на 28 февраля в польском городе Люблин произошла авария с участием граждан Украины, в которой погибло двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года.