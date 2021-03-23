"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденные велосипеды, а затем продавали

"Продолжают традиции дедов": в консульстве РФ в Страсбурге прятали и продавали краденые велосипеды

Российские дипломаты попали в скандал во Франции: водитель консула РФ в Страсбурге организовал ОПГ, воровавшую велосипеды, которые они прятали на территории консульства России, а затем там же и продавали.

Об этом со ссылкой на французские СМИ пишет во вторник на своей странице в соцсети Facebook переехавший на ПМЖ в Украину из России блогер Владимир Мальцев.

"Водитель консула(!) РФ в Страсбурге организовал преступную группу, которая воровала велосипеды со стоянок, прятала на территории консульства РФ, и затем продавала. Навелосипедили больше 100 000 евро", - написалМальцев.

Он также опубликовал скриншот соответствующей новости с французского новостного сайта.

"Прокололись, когда вице-мэр Страсбурга договорился купить по объявлению велосипед, и ему прямо из консульства вынесли его же велик. Водителя выпустили под подписку и он...ахаха...эвакуирован в Москву", - пояснил Мальцев, резюмируя, что "жизнь богаче наших фантазий, как говорится".

Комментируя эту скандальную новость, в соцсетях отмечают, что это не первый случай присвоения чужого имущества россиянами за рубежом.

Как сообщалось, в 2018 году российские дипломаты попались на контрабанде крупной партии кокаина. Тогда в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина.

В том же году полиция Бельгии перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, маркированых логотипом российской политической партии "Единая Россия".