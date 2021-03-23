Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)
В Украине стремительно растут цены на продукты: что будет дальше? (Инфографика)
Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом
Почему он не звонит?! Когда и чего ждать от первого разговора Зеленского с Байденом
"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденные велосипеды, а затем продавали
"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденные велосипеды, а затем продавали
Украине в игре с Францией поможет только чудо: прогноз букмекеров
Украине в игре с Францией поможет только чудо: прогноз букмекеров

"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденные велосипеды, а затем продавали

"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденные велосипеды, а затем продавали
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Камилла Соболева

"Продолжают традиции дедов": в консульстве РФ в Страсбурге прятали и продавали краденые велосипеды

Российские дипломаты попали в скандал во Франции: водитель консула РФ в Страсбурге организовал ОПГ, воровавшую велосипеды, которые они прятали на территории консульства России, а затем там же и продавали.

Об этом со ссылкой на французские СМИ пишет во вторник на своей странице в соцсети Facebook переехавший на ПМЖ в Украину из России блогер Владимир Мальцев.

"Водитель консула(!) РФ в Страсбурге организовал преступную группу, которая воровала велосипеды со стоянок, прятала на территории консульства РФ, и затем продавала. Навелосипедили больше 100 000 евро", - написалМальцев.

Он также опубликовал скриншот соответствующей новости с французского новостного сайта.

 скриншот

"Прокололись, когда вице-мэр Страсбурга договорился купить по объявлению велосипед, и ему прямо из консульства вынесли его же велик. Водителя выпустили под подписку и он...ахаха...эвакуирован в Москву", - пояснил Мальцев, резюмируя, что "жизнь богаче наших фантазий, как говорится".

Комментируя эту скандальную новость, в соцсетях отмечают, что это не первый случай присвоения чужого имущества россиянами за рубежом.

коммент_Страсбург

Как сообщалось, в 2018 году российские дипломаты попались на контрабанде крупной партии кокаина. Тогда в посольстве России в Аргентине нашли 400 кг кокаина.

В том же году полиция Бельгии перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, маркированых логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 291

Все по теме:

Франция, Россия, Велосипеды, Кража, Консульство, Дипломаты, Страсбург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
02 "В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
03 Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
04 Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
05 В сети заговорили о расколе в партии "Голос": что об этом известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полезные конфеты с курагой: простой рецепт на 30 минут
Полезные конфеты с курагой: простой рецепт на 30 минут
В полиции выдвинули обвинения организатору погрома на Банковой
В полиции выдвинули обвинения организатору погрома на Банковой
Смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии в Украине
Смертность от коронавируса побила рекорд с начала пандемии в Украине
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь